Schrapt Ford straks alle monovolumes?

“Uiterst ontevreden”. Zo reageert de directie van Ford op de resultaten die z’n Europese divisie tijdens de eerste helft van 2018 neerzette. Het bedrijf maakt € 62,3 miljoen verlies in Europa. En dat betekent op z’n minst dat het lot van enkele modellen aan een zijden draadje hangt.

Lot van Mondeo onzeker

Op de Amerikaanse markt schrapt Ford in de toekomst alle sedans uit z’n portfolio. Een drastische ingreep die ook gevolgen zal hebben voor de Europese markt. Bij ons laat Ford uitschijnen dat er een aantal modellen gevoerd worden die niet langer als modieus bestempeld worden. Dat betekent dat ze geschrapt kunnen worden aan het einde van hun levenscyclus. Niets is officieel, maar de C-Max, S-Max en Galaxy zouden allemaal op het hakblok kunnen liggen.

Tegelijk blijft het lot van de Mondeo erg troebel. Op de Amerikaanse markt krijgt het model, aldaar Fusion geheten, geen rechtstreekse opvolger meer. Maar ook in Europa vindt het bedrijf moeilijk klanten voor het model. Vorig jaar verkocht er 56.173 van op het Oude Continent. Dat zijn er bijna 15.000 minder dan in 2016. En slechts een fractie van de 163.262 stuks die er in 2008 van werden verkocht. Z’n lot lijkt bezegeld.