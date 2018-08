Geen M van BMW Z4

Door: BV

Op 23 augustus onthult BMW de nieuwe Z4. Dat de nieuwe open tweezitter van het merk ook te koop zal zijn met motoren die je niet meteen het vel van het aangezicht zullen rukken, is al langer geweten. Maar wie zat te hopen op een Z4 M ter compensatie, is er wellicht aan voor de moeite. BMW M-baas Frank van Meel liet zich nu al in de pers ontvallen dat een M40i de logische topper wordt. Er is onvoldoende vraag naar een echt M in dat segment.

Dicht bij BMW M2

Van Meel liet zich ontvallen dat de M40i al zou kunnen uitpakken met prestaties die ‘vrij dicht’ bij die van de BMW M2 eindigen.

De verkoopcijfers van de Z4 tussen 2015 en 2017 illustreren de niche-positionering van het product. In de VS werden er jaarlijks niet meer dan 2.000 geleverd. In Europa was het ongeveer het dubbele. BMW zou van de Z4 M slechts een handvol exemplaren van de hand kunnen doen.