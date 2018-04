Nieuwe BMW Z4 geen krachtpatser

Door: BV

BMW is druk in de weer met de nieuwe generatie Z4. Een auto die het merk voor het eerst niet alleen ontwikkeld. Er wordt samengewerkt met Toyota, dat de jongste tijd toch echt niet bekend staat om z’n spannende producten. De productie start in 2018 en spionagefotografen hebben al herhaaldelijk gecamoufleerde exemplaren betrapt.

Instap-Z4

Omdat BMW ook onzorgvuldig omspringt met specificaties, krijgen we nu al zicht op een deel van het gamma. De instapper liet zich betrappen met een papier met specificaties op het dashboard gekleefd. Die variant heet Z4 sDrive20i en wordt door een geblazen 2-liter viercilinder aangedreven. Z’n vermogen stijgt niet boven 200pk uit en de centrale ontwikkelt 320Nm trekkracht. Geen exotische cijfers.

Meer dan voorheen

Dat gezegd zijnde - het is meer dan bij de laatste generatie. De jongste Z4 wordt in z’n meest bescheiden uitvoering immers aangedreven door een 2-liter die 184pk en 270Nm sterk is.

De rest van het gamma

Het gamma wordt ongetwijfeld een stuk ruimer. Reken op een krachtiger versie van dezelfde 4-cilinder voor de ‘30i’ en een zescilinder voor de ‘M40i’. Er zijn ook nog hardnekkige geruchten van een hybride, maar die zijn nog niet bevestigd.