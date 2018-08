Tesla surfbord uitverkocht in een dag

Door: BV

Tesla verkoopt, zoals bijna alle automerken, een aantal producten waarop z’n merknaam prijkt. Hoeden, T-shirts, een lader voor je GSM. Allemaal in rood, zwart of wit in overeenstemming met de bedrijfskleuren en uiteraard ook voorzien van een Tesla-logo.

Meer betalen

Onlangs werkte Tesla samen met Lost Surfboards. Het resultaat was een gelimiteerde oplage van slecht 200 rode en zwarte surfplanken die met carbon versterkt zijn. Te koop voor $ 1500 (zonder vinnen) en uitverkocht op amper één dag tijd. Ze zijn gemaakt om in je Tesla Model X, S of 3 te passen. Wie ernaast greep kan ze binnenkort wellicht voor een hoop extra centen via eBay op de kop tikken.