Mercedes roept G-Klasse terug omdat hij te snel is - in achteruit

Door: BV

Meer specifiek: Mercedes roept de G 65 AMG terug. Dat is de versie is voorzien is van een 620pk sterke 6-liter V12. En dat komt omdat hij te snel kan in achteruit. Terwijl de terreinwagen tot schrikwekkend veel snelheid in staat is voorwaarts te bewegen en daarbij stabiel te blijven, is hetzelfde niet waar wanneer je de rijrichting omdraait.

Maximaal 25km/u

De stuureenheid van de motor hoort de snelheid achteruit te beperken tot 25km/u. Kwestie van ervoor te zorgen dat de hoge terreinwagen bij plotse stuurmanoeuvres niet onstabiel wordt. Maar dat schijnt niet goed te gaan, wat het risico op een koprol reëel maakt. Een aanpassing van de software volstaat.

Slechts 20 exemplaren van het model worden teruggeroepen, allemaal in de VS. Wanneer je één van slechts een handvol in Europa geleverde exemplaren bezit en bij achteruitrijkunsten over de kop gaat heb je pech - je wordt geacht slimmer te zijn.

De nieuwe G-Klasse

Inmiddels introduceerde Mercedes een nieuwe generatie van de iconische G (meer daarover hier). Die beschikt niet langer over een starre vooras, maar heeft nu een ophanging met dubbele draagarmen die geheel onafhankelijk is. De twaalfcilinder vond z’n weg evenwel nog niet naar de neus van het nieuwe model.