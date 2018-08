Opel komt met nieuwe stijltaal

Door: BV

Het ziet ernaar uit dat Opel onder Frans bewind eindelijk eens geld gaat verdienen. Om dat te maximaliseren moet er vanzelfsprekend zo veel mogelijk techniek met de Franse leenheren gedeeld worden. Achteruitgang hoeft dat niet noodzakelijk te betekenen, het was niet zo dat GM hun Duitse dochter uitstekend behandelde. Maar je zal bezwaarlijk kunnen stellen dat de Opel’s van de toekomst nog gebaseerd zijn op Duitse mechaniek. En dus is het tijd voor iets anders: Duits design. Het verandert in de toekomst en de GT X Experimental, een conceptcar, wordt de eerste uiting van de nieuwe stijltaal van het merk.

Wisseling van wacht

De krijtlijnen voor het huidige Opel-design werden niet eens zo lang geleden uitgetekend. Het debuteerde op de Opel Astra, die pas drie jaar geleden werd geïntroduceerd. Maar nieuwe modellen van het merk moeten niet meer verkleedt kunnen worden als Chevrolet, Buick of Holden. Er moet dus meer ruimte zijn voor individualisme. Het front, Opel-kompas gedoopt, oogt in elk geval scherper dan dat we ooit op een Opel gezien hebben. 'De koplampen, de dagrijverlichting en de camera's en sensors van de assistentiesystemen zijn, net als het Opel-logo, ingekaderd door een uniek design-element. Dat element doet denken aan het vizier van een motorhelm en is daarom ook "Vizor" genoemd', aldus CEO Michael Lohscheller.