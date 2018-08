Fransen wringen nu al winst uit Opel

Door: BV

Vorig jaar in maart werd Opel ingelijfd door PSA, dat ook eigenaar is van Peugeot, Citroën en DS. Dat leverde van de Opel-liefhebbers de te verwachten kritiek op. En Parijs legde ook meteen een strikt dieet op. Dat lijkt vruchten af te werpen want na amper een jaar onder Frans bewind, kan het bedrijf winst voorleggen. General Motors, dat sinds 1931 eigenaar was, kreeg dat zelf bijna nooit voor mekaar.

Een kleintje

De winst is eerder symbolisch. Het gaat om een operationele winst van een half miljoen euro tijdens de eerste zes maanden van 2018. Een kruimeltje. Niet iets waar je een merk op wil laten draaien. Maar de ommekeer is wel significant. Niet zo lang geleden keek Opel nog aan tegen een verlies van € 180 miljoen.

Nog meer besparen

Natuurlijk is de integratie van Opel in het Franse concern nog niet rond. Topman Carlos Tavares had al beslist dat de Duitsers het aantal platformen drastisch moet reduceren. Nu voert Opel 9 verschillende bodemgroepen. Dat worden er nog slechts 2. Daarnaast komt ook nog een afslanking van het personeelsbestand. Daar is de vakbond ongelukkig over, al lijkt het er voorlopig op dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Tegelijk wordt wel gesuggereerd dat er bij Opel en zustermerk Vauxhall duizenden mensen te veel op de loonlijst staan.