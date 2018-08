Auto’s gingen in juli als zoete broodjes

Door: BV

Afgelopen maand juli werden in ons land niet minder dan 42.771 nieuwe auto’s ingeschreven. Iets wat sectororganisatie Febiac omschrijft als een ‘sterke toename’. Het cijfer is 6,8% hoger dan tijdens juli 2017.

VW op één

Het is Volkswagen dat zich met 4.765 stuks weerom verzekerd van een eerste stek. Ditmaal is het echter niet Renault, maar Peugeot dat zich naar een tweede plaats werk. Een sterke comeback die te danken is aan de populariteit van de SUVs van het bedrijf. Het merk strandde op 3.374 voertuigen, enkele tientallen meer dan het merk met de ruit. Op 4 en 5 vinden we Duitsers met een premium-aura: Audi met 3095 stuks en BMW met 2872 stuks. De top 38 hebben we zoals steeds getweet en op onze Facebook-pagina gepost.

De markttoestand kent meer contrast bij de vrachtvoertuigen. Daar kennen de inschrijvingen van lichte vrachtvoertuigen een terugval, zowel voor de voorbije maand juli (-4%) als voor het jaartotaal (-1,4%). De vrachtvoertuigen tot 16 ton en de voertuigen van meer dan 16 ton laten daarentegen een toename noteren met respectievelijk 26% en 20% voor de voorbije maand en 18,7% en 6,2% voor het jaartotaal.

Iedereen een tweewieler?

Geholpen door het mooie weer, ging ook de markt van de brom- en motorfietsen stevig in de plus. In de eerste categorie werden 22,4% meer inschrijvingen genoteerd. De motorfietsen deden het 19,3% beter.