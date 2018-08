Hitch Hotel is caravan zonder sleur

Door: BV

De jongste tijd is het, zeker in onze contreien, almaar moeilijker geworden om wat aan je trekhaak te hangen. Wil je je beperken tot de 750kg, dan heb je voor reizen niet al te veel mogelijkheden. En erboven wordt het voor de jonge(re) generaties almaar ingewikkelder. Je hebt er nu een rijbewijs voor nodig dat verschietachtig veel geld kost om bij een rijschool te gaan halen (in de veronderstelling dat je niet moedeloos wordt van de wachttijd). Er zelf aan beginnen kan op papier, maar is weinig realistisch. De vereisten voor de aanhangwagen zijn immers zo opgesteld dat je exemplaar wellicht niet voldoet. Sluiksubsidies voor rijscholen…

Hitch Hotel op Kickstarter

Er wordt echter aan alternatieven gewerkt die tussen de beperkingen laveren. Dit Hitch Hotel, dat momenteel op Kickstarter staat, bijvoorbeeld. Dat past op, in plaats van aan de trekhaak. Het bestaat uit een uitschuifbare module die groot genoeg is om als slaapruimte voor drie personen te dienen. En ook in gesloten vorm passen er nog drie fietsen in.

De constructie bestaat uit fiberglass en aluminium, dus het hoort lichtgewicht te zijn. Binnenin vind je onder meer USB-poorten, verlichting en een 12V-stopcontact. De prijs bedraagt momenteel iets meer dan € 3000.