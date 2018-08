Voor eenzaten: Vanderhall Venice Speedster

Door: BV

Sigarenracers in een moderne outfit. Caterham teert er nog altijd op. Morgan reanimeert autogeschiedenis met de Threewheeler en de Amerikanen hadden al de Polaris Slingshot en de Vanderhall Venice. Van die laatste is er nu ook een Speedster. Voor wie absoluut geen passagiers wil.

Soloslim

Daar waar normaliter de tweede zitplaats voorzien is, zit nu een tonneaucover. En die ziet er niet eenvoudig afneembaar uit. De ruimte eronder kan je gebruiken als bagageruimte. Daar liep de Vanderhall niet van over, die we graag eens (alleen) wat verder rijdt, zal het appreciëren. Onder de kap zit nog steeds een 1.4l turbomotor met 182pk en een zestrapsautomaat die alles naar de enige (brede) achterband versluist.

Precieze prestaties, daar jagen we nog op, maar Vanderhall heeft in elk geval al een Venice R en Speedster R aangekondigd. Het kan in elk geval sneller.