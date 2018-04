Morgan Threewheeler is bijgespijkerd

Door: BV

Eigenlijk is elke Morgan een buitenbeentje. Maar de meest aparte van allemaal is de in 2011 geïntroduceerde Threewheeler. Dat is eigenlijk een remake van het model dat door de constructeur tijdens de eerste helft van vorige eeuw werd gebouwd. Voor modeljaar 2014 heeft Morgan het model verbeterd.

Vooreerst is de torsiestijfheid van het onderstelletje aangepakt. Samen met een vernieuwde besturing (die minder de neiging heeft om je het stuur uit de handen te slaan) zorgt dat voor een betere wegligging en meer stabiliteit bij hogere snelheden. De aandrijflijn werd wat duurzamer gemaakt, zonder te specifiëren op welke wijze dat is gebeurd, en wat extra isolatie zorgt voor een beperking van het geluid en de trillingen.

Aan de tweecilinder in V-krachtbron met 115pk van motorenfabrikant S&S (dat ook voor Harley Davidson bouwt) werd niets gewijzigd, maar er is nu wel een ‘Urban Cooling Pack' te koop. Dat zorgt ervoor dat - de naam zegt het zelf - de krachtcentrale beter wordt gekoeld. De Threewheeler heeft problemen met het vinden van voldoende koellucht als de snelheid te laag ligt.

Of er ook wat aan het uiterlijk werd gedaan? Wel, je hebt nu keuze tussen meer grafische prints als opsmuk, maar daar blijft het bij.