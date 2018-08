Nieuwe Panther rijdt al rond

Door: BV

Het is niet DeTomaso, maar Ares Design, dat werkt aan een nieuwe Panther. Een moderne versie van de klassieke sportwagen, met een retro-geïnspireerd ontwerp, maar gebaseerd op een Lamborghini Huracan. Het koetswerk is helemaal in carbon opgetrokken.

Voor de aandrijving tekent een herwerkte 5,6l V10-motor. Die is (geschat) zo’n 650pk en 560Nm sterk. 40pk meer dan de Huracan.

Ares bewijst dat de ruim € 500.000 dure bolide al rondrijdt door plaatjes van het gecamoufleerde testexemplaar de wereld in te sturen. Hoe snel de auto wordt, is nog koffiedik kijken. Maar wellicht overklast die de donor-Huracan. Die haalt een top van 325km/u en rijdt al 3,2 tellen na het vertrek 100km/u snel.