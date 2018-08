Nieuwe Suzuki Jimny wil naturaliseren als Duitser

Door: BV

Bij Suzuki staat de eerste nieuwe Jimny op 15 jaar tijd in de coulissen op te warmen (zie hier voor alle details). Compact en met bescheiden afmetingen, maar ook met alle technische kenmerken van een echte terreinploeteraar. En… met een hoekig uiterlijk dat naar retro ruikt.

Liberty Walk Tuning

Natuurlijk kan je stellen dat z’n koets gelijkenissen vertoont met die van andere hoekige terreinvreters. Een beetje Land Rover Defender, of Mercedes G-Klasse is er zeker in te ontwaren. De Japanse tuner Liberty Walk brengt nu al met een koetswerkkit de gelijkenissen met de Duitser naar de oppervlakte.

De koets omvat vooral een andere bumper, grille en lichtunits, maar ook wielkastvergreders en een andere motorkap. De Jimny wordt er meteen ook en stuk agressiever door. De orderboeken voor de verbouwkit zijn al geopend. Intussen wachten we in Europa nog op een introductiedatum voor de kleine modderploeteraar.