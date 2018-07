De nieuwe Suzuki Jimny: details

Door: BV

Vorige maand loste Suzuki van de nieuwe Jimny al de eerste beelden. Het had ook niet echt veel keuze, want de eerste nieuwe generatie in 15 jaar lag open en bloot op het net. Heel loslippig waren de Japanners toen evenwel niet. Nu kunnen er wat meer details vanaf.

Grotere motor

De nieuwe Jimny krijgt buiten Japan niet zo’n kleine motor onder de kap als eerst gedacht. Het compacte 4x4 krijgt een 1,5l met 100pk en 130Nm ingeplant. Voorlopig zijn er geen andere aandrijfopties. De centrale wordt gecombineerd met een handgeschakelde vijfbak en stuurt z’n vermogen naar de achterwielen. Met een afzonderlijke hendel kan integraalaandrijving geactiveerd worden, net als de terreinverhouding.

De veiligheidssystemen worden naar een hoger niveau getild. Een automatisch noodremsysteem, slingerwaarschuwing en verkeersborddetectie doen hun intrede.

Terreinwaardig

Bij de extra gegevens zitten ook cijfertjes die inzicht verschaffen in het kunnen van de Jimny naast het asfalt. Het model krijgt een puike aanloophoek (vooraan dus) van 37°, een vertrekhoek (achteraan) van 49° en een overrijhoek van 28°. De minimale bodemvrijheid van de amper 1,2 ton zware vierzitter oogt met 21cm ook volwassen.