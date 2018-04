Dit is de laatste Land Rover Defender ooit

Door: ADD

Vandaag was het zo ver, in Solihull liep, na 68 jaar continue productie, de werkelijk allerlaatste Land Rover Defender van de band. Wie hard zoekt, zal nog een nieuw exemplaar vinden, maar het aanbod is schaars en de prijzen hoog.

Amper veranderd

Meer dan 2 miljoen stuks werden er van de Series I, II en III (zo heette hij oorspronkelijk) en de Defender sinds 1948 geproduceerd. Tot op vandaag de dag kroop er in elk exemplaar ongeveer 56 uur handenarbeid. En sinds die begindagen veranderde hij amper. Twee dingen zijn zelfs al die tijd hetzelfde gebleven: een kapklem (vanzelfsprekend op de open versies) en een balk in de bodemplaat.

De replica van de originele productielijn uit 1948 die je in de fabriek in Solihull kon bekijken, wordt nu trouwens ook afgebroken.

Nieuwe Defender?

Zijn opvolger wordt sowieso een moeilijke klus voor Land Rover, maar in 2018 komt hij eraan. Helaas staat nu al staat vast dat die softer wordt. Het oermodel verdwijnt omdat hij met z’n onverwoestbare rigide onderstel niet meer kan voldoen aan allerlei overheidsregeltjes.