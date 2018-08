Pirelli denkt: F1-band is goede luidspreker

Door: BV

Je hebt luidsprekers in allerlei vormen en prijsklassen. Ook voor de autoliefhebber. Die kan z’n MP3’s bijvoorbeeld uit een namaak-uitlaat voor een Porsche laten rollen. En hij heeft nu nog meer keuze, want Pirelli maakt de F1-band beschikbaar. In negen kleurtjes, net zoals dat voor het echte ding het geval is. Helaas niet op een realistische schaal, zodat iedereen toch meteen door zal hebben dat het fake is.

Replica F1-band

De band is een replica van een F1-band en velg. De teams gebruiken die naar verluidt ook echt, om windtunnelteswts mee uit te voeren. In dit geval zit er een 100W digitale versterker in, een midwoofer (neen, echt geen subwoofer - het is mid) met een diameter van 10cm en een 2,5cm grote tweeter. De prijs is niet meegedeeld.