Iedereen eigen muziek bij Kia

Door: BV

Kia en zustermerk Hyundai hebben een nieuw akoestisch hoogstandje ontwikkeld. Het gaat om een luidsprekersysteem dat SSZ is gedoopt. De lettertjes staan voor Seperated Sound Zone. Het is een systeem dat elke inzittende in een auto in staat moet stellen om naar z’n eigen muziek te luisteren zonder anderen te storen. En zonder gebruik te maken van een hoofdtelefoon.

Slimme ruisonderdrukking

De SSZ-technologie creëert en stuurt akoestische velden in de auto. Dat je verschillende luidsprekers andere muziek kan laten spelen, is nog makkelijk voor te stellen. Maar de geluidsgolven moeten ook in staat zijn om de muziek van andere zitplaatsen te neutraliseren. Dat gebeurt op exact dezelfde manier als hedendaagse ruisonderdrukking werkt. Dat is een systeem dat omgevingsgeluiden wegfiltert door tegengestelde geluidsgolven te genereren.