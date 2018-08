Vredestein maakt banden speciaal voor youngtimers

Door: BV

Bandenfabrikant Apollo Vredestein is een wat kleinere speler op de markt. Het bedrijf heeft z’n Europese hoofdkwartier in Amsterdam en produceert in het al even Nederlandse Enschede. Eerste montage-rubber en de grote volumes die daarmee gepaard gaan, zijn niet hun ding. Het bedrijf specialiseert zich vooral op de vervangingsmarkt. En het boort nu het segment aan van de metrobanden voor youngtimers. Originaliteit wordt immers door heel wat eigenaars geapprecieerd.

Nichesegmenten

Vredestein produceert bij voorkeur rubber voor luxe- en nichesegmenten. Zware SUVs, snelle sportwagens, maar ook banden voor vrachtwagens of de agrarische sector.

Het retrorubber is ontwikkeld samen met ex-F1-piloot Jochen Mass. Het hoort een plaats te vinden onder voertuigen uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. Vaak is de originele fabrikant al lang gestopt met het maken van de originele banden. Alternatieven die beschikbaar zijn, ogen niet altijd even goed.

Retrobanden

Volgende maant verschijnt de allereerste Vredestein Sprint+ in de uitgestorven maat 215/50R15. Die hoort in principe onder de legendarische Audi Ur Quattro. Maar andere youngtimers uit die periode rollen er ook stijlvol op. Of wacht anders tot na de eerste helft van 2019. Dan zal het bedrijf al een bandenmaat of tien in de aanbieding hebben.