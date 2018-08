Rolls Royce Silver Ghost doet subtiel over 100 jaar geschiedenis

Door: BV

Het is net geen 100 jaar geleden dat Rolls-Royce de Silver Ghost lanceerde. Een voertuig waarvan de fabrikant nogal onomwonden beweerde dat het “de beste auto ter wereld” was. En waar weinig tegenspraak op kwam. Een speciale editie van de huidige Ghost, waarvan er slechts 35 gemaakt zullen worden, zet die prestatie van een eeuw geleden fijntjes in de verf.

Details, details...

We zeggen fijntjes omdat Rolls hier niet flamboyant uitpakt. Het gaat om een reeks met vooral subtiele accenten. Een massief zilveren beeltenis op de grille, een unieke zilverkleurige lak, gehamerde koperen inserts (een verwijzing naar het koper in het motorcompartiment van de eerste Silver Ghost) gepolijste wielcenterkappen en binnen groen leder, specifieke inleglijsten in eik en meer zilveren details.

Prijzen voor het model gaf de fabrikant uit Goodwood niet vrij.