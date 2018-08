Koop nu een Alfa Romeo Mito of het is te laat

Door: BV

De Europese vraag naar driedeurs hatchbacks loopt al jaren terug. Het is daarom niet verwonderlijk dat de compacte Alfa Romeo Mito geen opvolger meer krijgt. Het model kampt al geruime tijd met tanende verkoopcijfers. De leeftijd van het product - dat dateert uit 2008 - hielp ook niet. Wil toch nog een Mito, dan rep je je best naar de dealer. Begin 2019 is het er immers mee gedaan.

De opvolger?

Net als de onlangs afgevoerde Fiat Punto, krijgt de Mito geen opvolger. Of toch geen rechtstreekse. We publiceerden eerder al dat Alfa Romeo het hiaat in z’n gamma wou opvullen met een cross-over of SUV. De Italianen denken ook dat ze Mito-cliënteel kunnen aanporren om een Giulia te kopen, maar het prijsverschil is toch aanzienlijk. De cross-over onder de Stelvio, arriveert wellicht in 2020.