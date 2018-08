Fiat Punto op het hakblok

Door: BV

Fiat stopt met de Punto. Een opvolger staat niet gepland.

Merkpolitiek

Eén van de kritieken die wijlen Sergio Marchionne moest slikken, was dat hij cruciale modelrijen verwaarloosde. De Punto illustreert moeiteloos het punt van de kritikasters. Niet alleen is de compacte hatchback één van de populairste voertuigsegmenten in Europa - het model van Fiat was daarbinnen ook nog eens best succesvol.

Succesvol model

Sinds zijn introductie in 1993 wist Fiat van het model meer dan 10 miljoen exemplaren af te leveren. Hordes gezinnen zijn ermee opgegroeid.

De jongste generatie van het model werd al in 2004 geïntroduceerd. De normale levensduur van een auto in dit segment is 7 jaar, maar de Punto ging dubbel zo lang mee. Meer dan een tussentijdse opfrisbeurt viel het model niet te beurt. Nu is de Punto dood. Morsdood. Onbegrijpelijk.