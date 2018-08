Land Rover ontwerpt neushoorn

Door: BV

De man op de foto (links) is Gerry McGovern. De potloodkunstenaar die de vorm van nagenoeg elke recente Land Rover op papier zette. De nieuwste creatie van de man is echter geen grote SUV. Met net zo veel bling als enkele recente Range Rovers (deze bijvoorbeeld), is een gigantische Neushoorn. Helemaal uitgevoerd in chroom en met een rode hoorn. Land Rover steunt al 15 jaar lang een programma om de met uitsterven bedreigde Afrikaanse neushoorn te redden.

De neushoorn zal als onderdeel van een 21 beelden tellende neushoorn-tracé, in Londen te zien. McGovern z’n creatie werd door een Land Rover Discovery naar zijn tijdelijke rustplaats op Trafalgar Square getrokken.

In oktober gaan alle 21 neushoornbeelden, met inbegrip van die van McGovern, bij Christie’s onder de hamer. De opbrengst komt de echte beesten ten goede.