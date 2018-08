Infiniti Prototype 10 is niet veel soeps

Door: BV

Op Pebble Beach stelt Infiniti dit weekend de Prototype 10 voor. Dat is een éénzitter die volgt op de Protoype 9 die afgelopen jaar door de luxe-dochter van Nissan op dezelfde plaats werd voorgesteld.

Modern

De ‘9’ was een opvallend klassiek gelijnde concept die werd aangedreven door een 148pk sterke elektromotor. Nauwelijks de moeite om over naar huis te schrijven. En dus… doen de Japanners dat ook niet. Deze ’10’ laat zich in de plaatjes (zie de bijhorende fotospecial) van elke hoek bewonderen, maar technische details ontbreken ditmaal zelfs volledig. Veel soeps zal het dus niet zijn.