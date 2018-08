Facelift voor Fiat 500X met opgefrist design, nieuwe motor

Door: BV

Een opfrisbeurt van de Jeep Renegade hebben we al achter de kiezen. Dat ook de Fiat 500X, waar dat model z’n structuur mee deelt, wordt aangepakt, verbaast niet.

De 500X is nu vier jaar op de markt. Een mooie leeftijd voor een eerste opfrisbeurt. Die lijkt minimaal te zijn, maar er is een best lange lijst van details die zijn aangepakt.

De koplampen krijgen een nieuwe indeling. Voortaan maken ze gebruik van LEDs, net als de achterlichten. De mistlampen zijn nu rond, in plaats van hoekig. Er is een nieuwe carterbescherming die een prominentere rol voor zich opeist. En aan beide uiteinden noteren we een nieuwe bumper.

Aan de binnenkant

Het interieur is ook opgefrist, al is dat minder snel zichtbaar. Fiat monteert een nieuw stuurwiel en andere tellers, voorzien van een moderner informatiescherm dat 3,5” groot is. Optioneel is een 7 inch groot centraal display leverbaar dat ook een update heeft gekregen. Het zogeheten Uconnect HD Live infotainmentsysteem kan nu overweg met Apple Carplay en Android Auto. Snufjes als verkeersbordherkenning en een rijstrookassistent zijn nu standaard.

Nieuwe driecilinder

De Fiat 500X is binnenkort beschikbaar met een gloednieuwe driepitter. Slechts 1.0 liter groot is het blokje, maar levert toch 120 pk en een trekkracht van 190 Nm. Fiat koppelt de motor altijd aan een handbak, dus wie een automaat (met dubbele koppeling) wenst is aangewezen op de 1.3 liter viercilinder-benzine. Daarmee krijg meteen 150 pk en 270 Nm aan kracht. Er is ook nog een eenvoudige 1.6 met 110pk, die niet op alle markten zal worden gevoerd.

De diesel is ook nog steeds van de partij. 1.3 Multijet, goed voor 95pk en 200Nm, een 1.6 met 120pk en 320NM of een 2.0 met 150pk zijn de mogelijkheden. Die laatste heeft altijd een negentrapsautomaat en vierwielaandrijving. De andere diesels sleuren zich aan de voorwielen door het verkeer en moet je zelf schakelen.

Urban, City Cross en Cross

De gefacelifte Fiat 500X zal te koop zijn in drie versies die in de tussentitel staan. Elke uitvoering kent zo z'n eigen specifieke kenmerken, waarvan de laatste de stoerst aangeklede zal zijn. De prijs wordt ook aangepast, maar de details ontbreken nog.