VW Tiguan Offroad debuteert in Rusland

Door: BV

Volkswagen heeft op het Autosalon van Moskou de Tiguan Offroad voorgesteld. Dat is een versie van de middenklasse SUV die gericht is op bestuurders die wat avontuurlijker ingesteld zijn. Je kan die alleen krijgen met vierwielaandrijving in combinatie met een 150pk sterke 1.4 TSI, een 150pk sterke 2.0 TDI. Of zelfs een 180pk sterke 2.0 TSI.

Andere bumper

Het grootste verschil zit in een speciale aankleding, met badges en sierlijsten. En - cruciaal - met hertekende voorbumper. Daardoor kan de Tiguan uitpakken met een grotere vertrekhoek van 26°. Toch net iets beter dan de standaardbumper. Er zijn ook specifieke wielen, maar de aandrijflijn is verder niet aangepast. Er is geen reductiebak. Er is zelfs geen kortere eindoverbrenging.

Ook voor EU?

Of Volkswagen de Tiguan Offroad ook in Europa zal aanbieden, is nog onduidelijk. Van de vorige generatie voerde de invoerder in ons land in elk geval een soortgelijke versie.