Bugatti Chiron heeft een miljoen... blokjes

Door: BV

Lego brengt alweer meer modellen op de markt die gelijken op bestaande auto’s. Kijk maar naar deze Porsche 911 of deze Ferrari F40. De Chiron op deze afbeeldingen is echter de eerste die met Lego Technic werd geproduceerd op ware grootte. Schaal 1:1. En je kan er zelfs mee rijden.

Speelgoed dat bolt

Vanop afstand is er, volgens Lena Dixen, vice-president van product en marketing bij Lego, praktisch geen verschil tussen de Chiron gemaakt uit Lego en een echt exemplaar uit Mulhouse. Honderdduizenden onderdelen gingen op in het koetswerk, maar het heeft ook stoelen, een stuurwiel, dashboard en zo meer.

Het Deense speelgoedmodel kan rollen ook echt rijden. Het maakt gebruik van het Lego Power Function-platform en is uitgerust met 2304 Lego Technic-motortjes en 4.032 overbrengingen. In het totaal ontwikkelt deze Chiron een kolossaal vermogen van 5,3 pk voor een maximumkoppel van 92 Nm. Dat laatste is niet eens zo slecht.

Alles werkt

Het kostte Lego 13,438 uur om het model te ontwikkelen en te bouwen. Er waren 339 verschillende soorten Lego Technic-onderdelen nodig. Het merk staat erop dat de achtervleugel volledig functioneel is, dat de toerenteller echt is, dat de voorste en achterste koplampen werken, dat het stuurwiel verwijderbaar is en dat het ook een rempedaal heeft. Maar ze erkennen dat ze de banden ergens anders haalden.

Levensgrote test

De auto werd gebracht naar het Ehra Lessien-testcircuit in Duitsland. Dezelfde plek waar de Chiron werd getest. Andy Wallace, die als piloot onder meer won in Le Mans en Daytona, haalde er… 400km/u minder mee dan het echte ding. Maar 20km/u is absoluut niet slecht voor speelgoed dat 1.500kg weegt. Je kan ‘m in beweging zien op deze video.