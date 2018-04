Steek zelf een Porsche 911 GT3 RS in elkaar, bespaar machtig veel

Door: BV

Akkoord, het is schaal 1:8. Maar zelfs dan is deze Lego Technics creatie (met goedkeuring van Porsche) voor € 270 een koopje. Kenners zullen je vertellen dat het 57cm metende gevaarte niet alleen een werkende versnellingsbak en volledig onafhankelijke ophanging heeft, maar ook nog eens uit 2.704 stukjes bestaat. En in de wereld van Lego betekent dat dat de prijs per blokje behoorlijk laag is. En dat terwijl Porsche-onderdelen in de echte wereld vooral uitblinken door hun astronomische prijs. Kijk hier maar even wat vervangstukjes voor een Porsche 918 Spyder kosten.