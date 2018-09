Zo herken je volgend jaar een nieuwe Bentley

Door: BV

Bentley is 100 jaar jong. En daarom zal het een gans jaar lang al z’n modellen uitrusten met unieke badges. Die hebben een gouden randje. Daarnaast is er ook een specifieke gouddraad beschikbaar voor het logo op de hoofdsteunen, contraststiksels en kruissteken. En er zijn speciale dorpelsierlijsten waarop ook de betrokken jaartallen te zien zijn. Zo weet je waar je volgend jaar naar moet kijken om te zien of het een recente Bentley betreft of niet.

Bentley zou Bentley natuurlijk niet zijn, mocht het alleen al om die goudkleur geen verhaal kunnen ophanging. En daarom: de gouden tint werd geïnspireerd door metaalwerk op vintage modellen zoals de 1919 EXP 2 en 1929 Birkin Blower, de laatste van de Le Mans-winnaars van het bedrijf, aangedreven door Sir Henry "Tim" Birkin. Volgens het Britse luxemerk bezit de tint een ‘elegante warme toon en een diepe vloeiende schaduw’.