Minstens 600pk: nieuwe BMW X5 M en X6 M

Door: BV

M-versies voor de nieuwe X5 en X6. Wie vuurwerk verwachtte, wordt wellicht niet teleurgesteld. Net als de M50i - de M-‘light’-versie - worden deze krachtpatsers aangedreven door een 4,4l V8 met twee turbo’s. Maar de whizzkids bij BMW zijn met een laptop en een OBD-kabel onder de motorkap gedoken. Meer trekkracht halen ze er niet uit. Die ligt nog steeds op 750Nm. Kwestie van de tandwielen netjes op hun plaats te laten zitten. Maar het vermogen wordt nog verder opgeklopt. Je hebt nu minstens 600pk.

M Competition

Minstens? Ja, want je kan natuurlijk ook nog een M Competition-versie krijgen. Dan heb je al meteen 625pk - nog steeds met dezelfde trekkracht. Die Competition is overigens amper één tiende vlotter aan de 100 dan de versies die het niet krijgen. Het gaat dan in 3,8 seconden in plaats van 3,9. En de topsnelheid wordt opgetrokken van 250km/u naar 290km/u. Erg veel praktisch nu heeft het niet, maar je krijgt wel extra pochkrediet aan de toog van je stamkroeg.

Luid, maar niet luider

Het is een geluk dat BMW ook het onderstel stijver maakt en remmen van een formaatje meer monteert. Andere aanpassingen: grotere velgen, meer zwart plastic, een specifieke grille, kieuwen in de voorspatborden, specifieke zetels en meer dan 10 M-badges. De uitlaat belooft ook meer auditieve gymnastiek, al maken we de bemerking dat de geluidsnormen inmiddels weer aangescherpt zijn en hij dus wellicht minder indruk maakt dan z’n voorganger.