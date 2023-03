Acht op de tien bestuurders vinden 30 km/u te traag

Door: RVDB

30 km/u is een te lage en ergerniswekkende snelheid voor de meeste automobilisten. Amper twee op de tien automobilisten houdt zich aan de snelheidslimiet in de zone 30. Dat blijkt uit een gedragsmeting van verkeersveiligheidsinstituut Vias. Een duidelijk teken dat de zone 30 niet overeenstemt met de realiteit van het verkeer.

Vias observeerde het gedrag van Belgische bestuurders in het reële verkeer. Voor de studie werd de snelheid van 3,8 miljoen personenwagens gemeten op 215 locaties met zo weinig mogelijk beïnvloeding door externe factoren (snelheidsremmers, flitspalen of files). Een grondig onderzoek dus, met enkele opvallende conclusies.

30 km/u is te traag

In bepaalde hoek gaan stemmen op om de zone 30 op zo veel mogelijk wegen in te voeren. “We moeten lokale besturen overtuigen om te opteren voor 30 km/u als standaardlimiet, zeker in de bebouwde kom, a fortiori wanneer de weginrichting volgens het afwegingskader onveilig is voor fietsers en voetgangers”, verklaarde Antwerps provinciegouverneur en voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid Cathy Berx recent nog.

De grote meerderheid van de automobilisten denkt daar duidelijk anders over. Uit deze gedragsmeting blijkt nogmaals dat 30 km/u te traag is voor de Belgische bestuurders. 78 procent rijdt sneller dan 30 km/u, waardoor de gemiddelde gereden snelheid uitkomt op 38 km/u (en in Wallonië 42 km/u). 15 procent van de bestuurders rijdt sneller dan 47 km/u in de zone 30.

Dit gezegd zijnde: in vorige onderzoeken van Vias was het percentage snelheidsovertreders in de zone 30 nog veel hoger. In 2007 reed bijvoorbeeld 95,3 procent te snel in de zone 30. De daling hoeft niet te verbazen, aangezien steeds meer gemeentes de zone 30 invoeren op vreemde plaatsen sinds ze de inkomsten van de boetes mogen gebruiken voor de gemeentekas. Eerder bleek ook al dat heel wat gemeentes de zone 30 toepassen zonder te evalueren of dat wel een zinvolle maatregel is.

50 km/u

Op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/u is de dalende trend van de afgelopen jaren gestopt. Het percentage bestuurders dat te snel rijdt, steeg van 36 procent in 2015 naar 51 procent in deze editie. In Wallonië stijgt dat tot 68 procent. De gemiddelde snelheid bedraagt hier 52 km/u. De samenstelling van het geheel van wegen met limiet van 50 km/u is echter gewijzigd tegenover de vorige meting. Heel wat wegen die vroeger beperkt waren tot 50 km/u zijn nu gedegradeerd tot 30 km/u.

Probleem met 90 km/u

Op wegen met limiet van 70 km/u rijdt 42 procent van de automobilisten te snel en ligt het gemiddelde op 69 km/u. De situatie is volgens Vias wel zorgwekkend op wegen met een snelheidsbeperking van 90 km/u. Daar is het percentage te snelle bestuurders het hoogst sinds het begin van de metingen: 54 procent tegenover 26 procent in 2012. Gemiddeld wordt er 93 km/u gereden. Dat de standaard maximumsnelheid buiten de bebouwde kom in Vlaanderen daalde van 90 naar 70 km/u heeft wellicht een impact. De samenstelling van het geheel van wegen met een snelheidsbeperking van 90 km/u is sterk veranderd tegenover de vorige meting. Er zijn nu minder wegen met snelheidslimiet van 90 km/u. En vaak zijn dat brede wegen (2x2 rijstroken), die de indruk wekken dat sneller rijden kan zonder gevaar.

En hoe zit het tot slot op de Belgische snelwegen? Daar wordt een gemiddelde snelheid van 119 km/u gehaald en rijdt 44 procent van de bestuurders sneller dan toegelaten.