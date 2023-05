Deze stad pest SUV-rijders weg met hoger parkeertarief

Door: RVDB

Meer betalen voor je parkeerplaats louter en alleen omdat je met een SUV rijdt: het klinkt als discriminatie. Het is echter geen fictie maar realiteit.

SUV-rijders hebben het niet altijd onder de markt. Zo zijn ze steeds vaker het slachtoffer van de Tyre Extinguishers, een groep vandalen die banden van SUV’s – of auto’s die zij als ‘SUV’ beschouwen – laten leeglopen onder het mom van het klimaat. Zij bereiken uiteraard precies het tegenovergestelde: onnodige extra verplaatsingen en vervuiling om de bestuurders weer mobiel te maken.

De SUV-haat zit blijkbaar ook in sommige stadsbesturen. Zo heeft de Franse stad Lyon een nieuw parkeerbeleid voorgesteld dat er specifiek op gericht is SUV-rijders weg te jagen. De prijs van een parkeerkaart voor bewoners wordt er namelijk afhankelijk van het gewicht en het motortype van de auto. Het abonnement om te mogen parkeren op straat kost er normaliter 30 euro als het gewicht tussen 1.000 en 1.750 kg blijft. Zwaardere auto’s zoals SUV’s moeten 45 euro betalen, voor lichtere auto’s is het maar 15 euro.

Elektrisch is zwaarder

“We willen het gebruik van zuinigere en minder vervuilende voertuigen aanmoedigen als antwoord op de klimaatcrisis”, luidt de redenering van het stadsbestuur in Lyon. Allemaal goed en wel, maar de als milieuvriendelijk beschouwde plug-inhybride of elektrische wagens zijn door hun batterij uiteraard een pak zwaarder. Hier wordt rekening mee gehouden, want voor een plug-inhybride betaal je pas boven 1.900 kg het hogere tarief van 45 euro, voor een elektrische auto vanaf 2.200 kg.

De nieuwe parkeerregeling van Lyon start in 2024. Een primeur is het overigens niet, want ook de Duitse stad Tübingen rekent hogere parkeertarieven aan voor zwaardere auto’s (meer dan 1,8 ton met verbrandingsmotor of meer dan 2 ton elektrisch).

Kleinere parkeerplaatsen

In dezelfde categorie parkeermaatregelen tegen SUV-rijders, verscheen vorig jaar in Knack nog een opvallend voorstel van mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (UAntwerpen/UGent), die overigens te pas en onpas standpunten tegen automobiliteit poneert op Twitter. Als het van hem afhangt, mag parkeren van SUV’s helemaal onmogelijk gemaakt worden: “Je kunt de parkeervakken klein houden en handhaven zodra wielen buiten het vak staan. Dan kunnen SUV’s de facto niet parkeren.”