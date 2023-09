Nieuwe Renault Scénic kijkt alleen vooruit

Door: BV

Monovolumes zitten eigenlijk in het DNA van Renault ingebakken. In 1984 kwam het merk eerst met de Espace - Europa’s eerste MPV. En in 1996 pionierde het Franse merk in het compactere segment met de Scénic. Tot op heden in het gamma als monovolume - waarmee het merk het veel langer uithield dan menig concurrent. Maar later dit jaar is het ook daarmee gedaan. Er is een opvolger - zopas voorgesteld op een mobiliteitsbeurs in het Duitse München - maar die heeft niks meer met de Scénic uit het verleden te maken.

Nieuwe Renault Scénic is elektrische crossover

De nieuwe Renault Scénic is eigenlijk onherkenbaar. Hij dumpt z’n monovolume-lijnen voor een cross-over koetswerk en zijn traditionele verbrandingsmotoren voor een elektrische aandrijflijn. Het model is nu 4,5 meter lang en heeft een wielbasis die 10 centimeter langer is dan die van de elektrische Mégane. In de koffer past 545 liter. Met die afmetingen moet de Scénic goed liggen in de zakelijke markt die vandaag het leeuwendeel van de EV-verkoop in ons land uitmaakt. De Mégane E-Tech was daarvoor iets te klein en is daarom voorlopig geen commercieel succes gebleken.

In het interieur heeft die Scénic trouwens best wel wat gemeen met die Mégane. De L-vormige combinatie van een digitaal instrumentarium en infotainmentscherm bijvoorbeeld. Op dat laatste draaien nu ook al meer dan 50 apps. Steeds belangrijker als verkoopsargument, zo wordt gezegd. Achteraan is ei zo na 30cm knieruimte, maar geen klaptafeltjes. Evenmin een spoor van de moduleerbaarheid van de monovolume van weleer. Met neergeklapte achterbank is er zelfs geen vlakke laadvloer…

Tot 620km rijbereik

Renault biedt twee versies van de Scénic aan. De eerste met een 125 kW motor en een 60 kWh accu voor een rijbereik van meer dan 420km en een acceleratietijd naar 100km/u van 9,3 seconden. Een tweede met een 160kW sterke e-motor en een 87 kWh grote accu. Een combinatie die een sprinttijd van 8,4 seconden en een rijbereik van meer dan 620km mogelijk moet maken. De LG-accu’s onder de vloer hebben immers al een 6 procent hogere energiedichtheid dan die van de elektrische Mégane.

De Scénic verschijnt pas in de lente bij de dealer. Voor prijzen is het nog te vroeg.

Afmetingen en gewicht:

Lengte: 4,470 mm

Breedte: 1,864 mm

Hoogte: 1,571 mm

Wielsbasis: 2,785 mm

Gewicht: 1 842 kg (87 kWh)

Koffervolume: 545 liter