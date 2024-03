Canada voert extra EV-belasting in ‘omdat ze de wegen beschadigen’

Door: REDACTIE

De regering van deelstaat Alberta in Canada, heft straks een extra belasting op elektrische voertuigen. Die moet de schade die ze door hun hoge gewicht toebrengen compenseren.

Elektrische auto is veel zwaarder

Elektrische auto’s zijn een pak zwaarder dan hun conventioneel aangedreven tegenhangers. Een gewichtsverschil van een halve ton of meer is niet uitzonderlijk. Volgens de Canadese overheid zorgt dat ervoor dat elektrische auto’s extra slijtage aan het wegennet aanbrengen. Toch worden ze er - zoals op veel plaatsen met inbegrip van ons land - minder belast. Een extra belasting op elektrische auto’s van 200 dollar per jaar, moet die situatie recht trekken. De extra centen zullen gebruikt worden om de provinciale wegen van de deelstaat te onderhouden. De belasting zal op 1 januari 2025 ingevoerd worden.

Accijnzen uit brandstof compenseren

Het bedrag komt volgens de overheid ongeveer overeen met de gemiste inkomsten uit brandstofaccijnzen. Die zijn er trouwens veel lager dan in Europa. Er rijden ook helemaal niet zoveel elektrische auto’s rond. De overheid zette wel de doelstelling voorop dat alle nieuwe auto’s er vanaf 2035 elektrisch moeten zijn, maar de consument hapt er nog niet toe. Het eerste jaar zou de extra belasting niet meer dan 1 miljoen dollar opleveren. Dat zou moeten stijgen tot 5 miljone in 2025 en 8 miljoen in 2026. Ter vergelijking: Canada verdient jaarlijks 1,4 miljard dollar aan brandstofaccijnzen. In België was het in 2021 al 5,44 miljard euro.

EV-voorstanders zijn niet te spreken over de nieuwe belastingen. Die maken het nog moeilijker om de doelstellingen te realiseren. Nate Horner, de minister van Financiën van Alberta reageerde “Ik ben geïnteresseerd in het herstellen van de wegen en iedereen moet daartoe bijdragen”.