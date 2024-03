‘Groenste lijst’ aangevoerd een auto op… benzine

Door: BV

Hoe milieuvriendelijk een auto is (lees: wordt ingeschat), heeft alles te maken met de criteria die worden gebruikt om de berekening te maken. In Europa probeert GreenNCAP zich op dat vlak te profileren. Dat instituut zet steevast elektrische auto’s bovenaan de lijst. Recent nog de BYD Dolphin, met een score van lieft 98 procent. Maar het krijgt ook tegenwind. Zo zou GreenNCAP ‘goedgelovig’ zijn, belangrijke milieu-implicaties van (al dan niet Chinese) productie negeren en ook netjes de Europese politieke propaganda die elektrische auto’s wil promoten, volgen - al dan niet in de jacht op grote EU-subsidies.

Milieuvriendelijk betekent niet overal hetzelfde

Feit is dat verschillende organisaties wereldwijd het maar niet eens kunnen geraken over de ecologische impact van auto’s. In de VS evalueert de ACEEE (American Council for Energy Efficient Economy) elk jaar de groene claims van nieuwe modellen. En die komt soms tot heel andere conclusies dan de Europese evenknie. De top 10 - de groenste lijst - wordt er weliswaar ook gedomineerd door elektrische auto’s, maar ook hybrides en plug-in hybrides vinden er hun plaats in. Sterker nog: de winnaar is een stekkerhybride.

ACEEE houdt voor de berekening rekening met de gevolgen op de menselijke gezondheid als resultaat van de luchtvervuiling. Er wordt niet alleen gekeken naar de productie, maar ook naar de recyclage van de voertuigen, de productie en distributie van de brandstof en elektriciteit en de uitlaatemissies van de auto’s.

De bijna-perfecte scores zoals die in Europa aan EV's uitgedeeld worden, zijn er niet aan de orde. De beste elektrische auto, de Lexus RZ 300e, komt er niet verder dan 66 procent. In de Amerikaanse top 10 staan ook twee conventionele hybrides - een Hyundai en een Toyota. Helemaal bovenaan staat de nieuwe Toyota Prius plug-in hybride die een elektrisch rijbereik van zo’n 100km combineert met een benzinemotor. Die is daar te koop vanaf 32.995 dollar (30.378 euro). In ons land bedraagt de vanafprijs 48.870 euro.