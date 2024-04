Nip & tuck voor Renault Captur

Door: BV

De huidige generatie van de Renault Captur werd in 2019 boven de doopvont gehouden. Hoog tijd voor een opfrisbeurt, want de concurrentie is moordend. Crossovers vertegenwoordigen tegenwoordig de helft van de verkopen van het B-segment en zelfs één derde van de totale Europese markt. Je product fris houden is dus van levensbelang. Renault doet dat vooral door aan de binnen- en buitenzijde met de scalpel te werken.

Nieuwe snoet voor Renault Captur

Het is een facelift, dus aan cruciale zaken wordt niet geraakt. Zo is de Captur nog altijd 4,23 meter lang. Maar hij ziet er wel anders uit. Aan de voorzijde tenminste. Daar wordt de stijlsignatuur van nieuwe tekenchef Gilles Vidal, die in 2020 bij Peugeot werd weggekaapt, geïntroduceerd. Dat zorgt voor een strakker en meer volwassen uiterlijk. Achteraan wijzigde er dan weer weinig.

Aan de binnenkant is een nieuw infotainmentsysteem (met een nieuw 10,4” verticaal aanraakscherm) dat op Android-software draait, zo’n beetje het belangrijkste wapenfeit. Het is een zichtbaar element van een nieuwe elektronische apparatuur die ook een (deels verplichte) uitbreiding van de veiligheidssnufjes met zich meebrengt. Een camera die de blik van de bestuurder bewaakt, bijvoorbeeld. Elders in het interieur zijn nieuwe stoffen het grootste nieuws. Ze zijn nu allemaal uit gerecycleerd materiaal vervaardigd.

Renault bouwt de vernieuwde Captur straks met verschillende motorversies, maar of die straks allemaal ook in ons land beschikbaar zullen zijn, is nog niet duidelijk.

Benzine:

• 1.0 TCE turbo 90 pk - 160 Nm koppel, 3-cilindermotor in combinatie met een manuele 6-

versnellingsbak. Verbruik: 5,8 - 5,9 l/100 km.

• 1.3 TCE turbo 160 pk mild hybrid 48V - 270 Nm koppel, 4-cilindermotor in combinatie met een

automatische versnellingsbak van het type EDC Verbruik: 5,8 - 5,9 l/100 km

E-Tech full hybrid:

• 1.6L 145 pk - 205 Nm koppel, 4-cilindermotor in combinatie met een intelligente automatische

versnellingsbak met klauwkoppelingen. Verbruik: 4,7 - 4,9 l/100 km

Tenslotte is ook het onderstel verder verfijnd. Er is aan de ophanging en stuurbekrachtiging gewerkt. En het sportieve uitrustingsniveau ‘Esprit Alpine’ introduceert voor het eerst 19-duims velgen op de Captur.