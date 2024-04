Normaal is ook goed: dit is de nieuwe Skoda Kodiaq

Door: BV

Skoda heeft een nieuwe generatie van z’n grootste SUV, de Kodiaq, klaar. Die komt in de tweede helft van dit jaar op de markt en schuwt alvast de grote beloften niet. Er wordt natuurlijk ingezet op meer technologie en meer design. Maar voor wie daar geen boodschap aan heeft is er dit: meer ruimte en comfort. Het model is beschikbaar in versies met vijf of zeven zitplaatsen.

Lichtgevend radiatorrooster

Eerst wat over het uiterlijk van de nu 4,7 meter lange top-SUV uit het Skoda-aanbod. Helemaal nieuw is dat. Van elders in het gamma herkennen we natuurlijk wel de dubbele koplampcluster en de scherpe vouwlijnen over de flanken of hoekige wielbogen, maar een grotere grille en een origineel vormgegeven (in contrastkleur uitgevoerde) C-stijl zorgen er alvast voor dat de Kodiaq van de nieuwe generatie meteen herkenbaar is. Over die grille loopt trouwens een lichtgevende stippellijn - de trend van de lichtgevende radiatorroosters is duidelijk nog niet uitgedoofd. Onder meer een langere daklijn zorgt ervoor dat het koetswerk weer wat beter door de lucht klieft. De luchtweerstand (Cd) bedraagt nu nog amper 0,282. We hadden je graag verteld hoeveel zuiniger de Kodiaq daarmee wordt, maar die cruciale informatie is nog niet beschikbaar.

Originele kleurstelling

Het interieur is zowaar niet alleen in een saaie grijze kleurstelling te krijgen, maar ook in een originelere terracottatint. Het heeft een karaktervolle boordplank die natuurlijk weer door twee schermen wordt gedomineerd. Minimalistisch, noemt Skoda het. Maar ’t is niet zo minimalistisch als bij Volkswagen bijvoorbeeld - waar de besparingsdrang er al toe leidde dat zelfs de knoppen voor de klimaatregeling naar het aanraakscherm verhuisden. Zo ver gaat Skoda (net) niet, maar je vindt er wel paneeltjes met haptische feedback in plaats van gewone knoppen. Achter het centrale scherm (tot 13” groot) zit nu ook weer stembediening. Automerken proberen klanten er al 20 jaar van de overtuigen dat dat goed werkt. Een ChatGPT-integratie is bij de VW-Group het nieuwste argument daartoe.

Er bestaat al een grote electrische SUV bij Skoda (en Enyaq, zie test hier). Dat betekent dat de Kodiaq zich mag beperken tot meer conventionele motoren. Er zijn twee diesels en twee benzines. Nieuw is een stekkerhybride, waar volgens de fabrikant dankzij een 173kg zware accu ruim 100km elektrisch mee gereden kan worden. In de koffer daarvan past nog steeds 745 liter bagage. De vijfzitter zonder elektrische ondersteuning kan 910 liter laden.

Benzine, diesel, plug-in hybride

Geen enkele Kodiaq wordt nog geleverd met een handbediende versnellingsbak. De topversies op benzine (2.0TSI - 204pk) of diesel (2.0 TDI - 193pk) zijn steeds voorzien van vierwielaandrijving. Niet standaard, maar wel verkrijgbaar is een nieuwe gestuurde ophanging die nu twee kleppen per demper heeft (in plaats van één). Op die manier kan het in- en uitveren apart gecontroleerd worden, wat uiteraard meer mogelijkheden biedt om het door automerken zo belangrijk geachtte dynamisme met comfort te rijmen.