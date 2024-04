Nieuwe versie Tesla Model Y rijdt 600km ver

Door: BV

Tesla voegt een nieuwe uitvoering toe aan het modelgamma van de Model Y. Die versie heeft louter achterwielaandrijving en een rijbereik van 600km (de persinformatie van het merk zegt zelfs niet hoe groot de accu is). Het is meteen de Model Y die het verst van allemaal geraakt.

Tesla Model Y met grootste rijbereik

De nieuwe variant wordt in het aanbod tussen de huidige instapversie met 455km officieel rijbereik en de modellen met vierwielaandrijving geparkeerd. Ook zonder aangedreven voorwielen is zo’n Model Y overigens nog best snel. Z’n acceleratietijd bedraagt 5,9 seconden. Tesla belooft een energieverbruik van niet meer dan 14,9kWh/100km - wat de SUV één van de meest competitieve gebruikskosten in z’n segment oplevert. Dat is onder meer aan een standaard warmtepomp (efficiënter dan een conventionele verwarming) te danken.

Hoeveel kost de Tesla Model Y?

De exemplaren voor Europa worden gebouwd in de Duitse Gigafactory, in de buurt van Berlijn. Z’n prijs bedraagt 49.970 euro - 4.000 euro meer dan het instapmodel.