Alfa Romeo jaagt eindelijk weer op verkoopsucces met Milano

Door: BV

Het is eigenlijk een beetje een constante bij Alfa Romeo: elke nieuwe auto draagt het voortbestaan van het merk op z’n schouders. Dat is ook nu weer het geval: de nieuwe Milano moet de heropleving van het bedrijf inluiden. Hij heeft daarvoor in elk geval een paar troeven in handen: een compacte crossover - een populairder segment kan je in Europa niet vinden.

Originele styling voor Alfa Romeo Milano

Ze kunnen doorgaans wel met een potlood uit de voeten, die Italianen. In deze moderne tijden met eerder barok autodesign, wil dat zeggen dat er niet op een lijntje meer gekeken werd. De. voor- en achterzijde kan je omschrijven als ‘eclectisch gestyled’. Volgens Alfa zelf benadrukt het de sportiviteit. En aan de binnenkant haal je hetzelfde uit al dan niet optionele zetels uit één stuk, de traditionele instrumentencluster met twee kokers (waarachter nu wel een scherm schuilgaat) en een middenconsole die richting bestuurder gedraaid werd.

Onderhuids heeft de Milano dan weer niet zoveel te bieden. Het is te zeggen: het is allemaal al (erg) vertrouwd. De basis vormt immers het CMP2-platform van de Stellantis-groep. Dat wil zeggen dat hij erg verwant is aan onder meer de Opel Mokka, Fiat 600, Peugeot 2008, Jeep Avenger en Lancia Ypsilon. Enig verschil: de Alfa zoekt het net iets hogerop. Hij zal in z’n aanbod dan ook alleen een hybrideversie krijgen (mild hybrid, met 48v ondersteuning) en twee elektrische versies. Een e-variant met 237pk wordt de sportieve topper, maar zelfs die wordt niet het alleenrecht van de Alfa. Ook de Ypsilon krijgt ‘m in het aanbod.

Nieuwe Alfa Romeo Milano vanaf 30.000 euro

Uiteindelijk zal de Milano 4,17m lang, 1,78m breed en anderhalve meter hoog zijn. Daarmee past hij netjes in het Europese B-SUV-segment. Hij is 8,6cm langer dan de eerder al genoemde Jeep Avenger en nog altijd 13,4cm korter dan de 2008. De instapversie zal niet meer dan 30.000 euro kosten, belooft Alfa Romeo.