Duitse transportminister dreigt met rijverbod omwille van klimaatdoelstellingen

Door: BV

De Europese klimaatdoelstellingen werden algemeen aanzien als nobel. Duitsland moet zo bijvoorbeeld z’n CO2-uitstoot tegen 2030 met 65 procent terugdringen ten aanzien van referentiejaar 1990. Maar die ambitieuze doelstelling lokt inmiddels wel wat misnoegde reacties uit want de gevolgen voor de industrie, bouwsector en landbouw zijn op z’n minst ernstig genoeg om wijdverspreid protest aan te wakkeren. En vanzelfsprekend blijft ook de transportsector niet buiten schot. In Duitsland blijkt die tak z’n doelstelling voor 2023 niet te hebben gehaald. De overheid is daarom verplicht om noodmaatregelen uit te vaardigen.

Te strenge klimaatwetgeving

De Duitse transportminister Volker Wissing vindt alvast dat die klimaatwetgeving wat te streng is. Hij moet maatregelen voorstellen, om de CO2-uitstoot van de sector in Duitsland versneld te beperken, maar de man zegt dat zoiets ‘moeilijk aan de bevolking te communiceren zal zijn’. De man beweert immers dat hij bijvoorbeeld een rijverbod in het weekend moet overwegen. Een zaak die verregaande economische gevolgen zou hebben en die de vrijheid van de burgers ernstig aan banden zou leggen. Hij stelt in de plaats voor om die te drastische klimaatwetgeving te versoepelen.

Creëert Duitsland bewust horrorscenario's?

Het voorstel van Wissing zou de CO2-uitstoot van het verkeer effectief terugdringen. Maar voorstanders van het klimaatpact, zoals de Duitse Groene partij, beweren dat de transportminister helemaal niet verplicht is tot zo’n draconische maatregelen. Een alternatieve oplossing reiken ze niet aan.

Lobbygroep Greenpeace verzette zich ook al tegen de retoriek van Wissing. Dat stelt dat de minister het falende beleid wil omzetten in politieke druk en daarom horrorscenario’s creëert.