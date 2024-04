Hoe heibel in Italië Alfa Romeo Milano de nieuwe naam Junior bezorgde

Door: BV

Het is weinig meer dan een week geleden dat Alfa Romeo z’n nieuwe compacte SUV voorstelde. Gebeurde tijdens een netjes georchestreerd evenement in de thuisstad van Alfa Romeo: Milaan. Toepasselijk, want de nieuwe spruit heet ook Milano. Tijdens de presentatie kreeg je de indruk dat het een op en top Italiaans product was. Dat vonden ze in Italië wat minder gepast. Die nieuwe kleine Alfa Romeo mag zichzelf dan wel heel Italiaans voordoen - hij zal straks in Polen van de band lopen. Meer en minder invloedrijke stemmen in het thuisland van Alfa Romeo verslikten zich daarin. Te meer omdat de overheid er recent een wet stemde die Italiaanse namen voor niet-Italiaanse producten verbiedt. Combineer dat met verkiezingskoorts en je hebt een explosieve cocktail.

Alfa Romeo die in Italië gemaakt wordt, is te duur

Stellantis-baas Carlos Tavares strooide nog wat olie op het vuur door te stellen dat de Alfa’s nieuwe compacte cross-over onbetaalbaar zou zijn, mocht hij in Italië in plaats van Polen van de band lopen. Of liever - hij liet zich in de media ontvallen dat de vanafprijs dan zou stijgen van 30.000 euro - toch al niet minnetjes voor een compacte auto - naar 40.000 euro. Het is twijfelachtig of die stelling hard te maken valt.

Illegale naam?

Of de mening van de Italiaanse overheid legaal afdwingbaar zou zijn, is ook voer voor discussie. Ze zal echter niet gevoerd worden. Stellantis gooit immers, een week naar de voorstelling van het model, de naam terug buiten. De compacte SUV van Alfa, die straks met zowel een hybride aandrijflijn als geheel elektrisch te koop is, krijgt immers een nieuwe naam: Junior.

Een stoelendans met namen

Met ‘Junior’ brengt Alfa Romeo een historische benaming terug. Die werd in de jaren zestig en zeventig immers al gebruikt voor specifieke versies van de Alfa GT en GTA. ‘Junior’ werd in 2008 getipt als naam voor het nieuwe kleine model van Alfa Romeo, maar dat bleek uiteindelijk MiTo te heten - nota bene een samentrekking van Milano en Torino, naar de geboorteplaatsen van respectievelijk Alfa Romeo en Fiat. Milano kwam als naam trouwens ook niet helemaal uit de lucht gevallen. In 2009 werd die naam nog getipt als kanshebber voor een nieuwe compacte middenklasser (een maatje groter dan de MiTo). Die auto heette uiteindelijk Giulietta.