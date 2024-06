“Uitgesloten” werd gezegd, maar nieuwe Fiat 500 krijgt nu toch benzinemotor

Door: BV

Binnenkort is het gedaan met de Fiat 500. Dat autootje is eigenlijk stokoud. Het werd al in 2007 op de markt gebracht. Al die tijd werd het slechts één keer grondig onder handen genomen. Dat was in 2015. Het was al die tijd Fiat’s kip met de gouden eieren. Onderhuids was hij gebaseerd op de Fiat Panda. Het model kon onmogelijk meer kosten om te bouwen (want drie in plaats van vijf deuren) en kostte ongeveer het dubbele. De 500 was een enorm succes. Z'n lijnenspel dat gebaseerd was op de 500 uit de jaren vijftig, was daar wellicht voor verantwoordelijk. Maar nog deze zomer is het ermee gedaan. De auto kan niet meer voldoend aan de jongste Europese normen. Maar er komt wel een opvolger. Die kennen we eigenlijk al.

Opvolger alleen nog elektrisch, tenzij...

In 2020 stelde Fiat immers al een gloednieuwe 500e voor. Groter én alleen te koop met een elektrische aandrijflijn. De twee modellen bestonden naast elkaar. Inmiddels is die auto ook alweer vier jaar oud. Je ziet ze lang niet zo vaak als het model dat in 2007 werd voorgesteld. De nieuwe zou nooit met een verbrandingsmotor komen - daar was Fiat zeker van. Alleen een elektrische aandrijving was relevant na 2020. Nu slikt Fiat die woorden in.

Toch nieuwe Fiat 500 met benzinemotor

Er komt dus van die nieuwe 500 toch een variant met verbrandingsmotor. Met elektrische ondersteuning weliswaar - een hybride. Dat is niet alleen het gevolg van de tegenvallende appetijt naar elektrische auto’s van de Europese consument. We hebben er ook de Italiaanse overheid en vakbonden voor te danken. Die pikken het niet dat Fiat-moederhuis Stellantis z’n Italiaanse fabrieken op een laag pitje zet ten voordele van lage-loonlanden. En - zo is inmiddels gebleken - al helemaal niet als er dan ook nog eens een Italiaans vlagje op prijkt ( lees hier meer over de spanningen tussen Stellantis en Italië ).

De nieuwe hybride 500 is nog niet voor meteen. Hij zou er pas in 2026 zijn. Hij zal gebouwd worden in de historische industriële wijk Mirafiori van Turijn waar nu al de nieuwe 500e gebouwd wordt. Een hybrideversie zou zelfs in 2026 de productievolumes fors de hoogte in jagen. En de 500 komt op die manier eigenlijk naar huis. De Italiaanse driekleur zal erop mogen prijken. De oude generatie liep immers in Polen van de band.