Voor bij een zoutje: elektrische VW voor minder dan 20.000 euro in 2027

Door: BV

In 2027 kan je voor 20.000 euro of minder een compacte elektrische Volkswagen kopen. Dat belooft Thomas Schäfer, de baas van het merk. Maar neem die aankondiging vooral met een korrel zout.

Aankondigingspolitiek

Het is een geliefkoosde bezigheid, niet alleen van politici dezer dagen, maar ook van automerken: aankondigingspolitiek. Het ontbreekt de autosector nooit aan grootse beloften. Denk maar aan Volvo dat ooit garandeerde dat er vanaf 2020 in de auto’s van dat merk geen verkeersslachtoffer meer zouden vallen. Of Elon Musk die al jaren belooft dat z’n robottaxi’s zo goed als klaar zijn. Of zo ongeveer de voltallige autosector die al tien jaar volledig zelfrijdende auto’s belooft. Nog zo’n zaak die veelvuldig wordt aangekondigd, maar uiteindelijk veel meer tijd in beslag neemt is de betaalbare elektrische auto. Volkswagen doet in elk geval lustig mee.

De instapversie van de ID.3 is er nog niet

Bij de lancering van de ID.3, inmiddels jaren geleden, verkondigde het stellig dat het snel een betaalbare variant in de catalogus zou opnemen. Maximaal 35.000 euro zou die kosten. De versie materialiseerde niet en het duurde tot 2023 eer de basisprijs van het model onder de 40.000 euro zakte. En dat gebeurde dan nog vooral om in aanmerking te komen voor aankoopsubsidies.

Inmiddels hadden ze bij Volkswagen alweer een nieuwe belofte uit de hoge hoed getoverd. Een nieuwe kleinere ID.2 - vergelijk het met een elektrische Polo - zou zelfs maar 25.000 euro kosten. Een prijs die vergelijkbaar is met de instapversie van de elektrische Renault 5. De Fransoos komt dit jaar op de markt. De Duitser was pas voorzien voor 2025 maar is inmiddels al met minstens een jaar uitgesteld.

Het is nog te vroeg voor garanties

“ Het is nog te vroeg om 20.000 euro te garanderen ”

Terwijl de klant nog altijd wacht op een elektrische VW van 25.000 euro, wordt het doel intussen weer scherper gesteld. Een kleinere elektrische VW - de naam ID.1 ligt voor de hand, als dat tegen dan tenminste nog toegestaan is - zou er nu komen in 2027. Instapprijs: 20.000 euro. Daarvoor werd een samenwerking met Renault onderzocht. Dat kondigde immers een goedkope elektrische Twingo aan en een samenwerking zou efficiënter zijn. Maar die besprekingen zijn inmiddels afgesprongen. Beide merken slaan een eigen weg in. En VW-baas Schäfer? Die nuanceert nu al. “Het is nog te vroeg om 20.000 euro echt te kunnen garanderen” en 2027 is misschien ook wat ambitieus…