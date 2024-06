5 tips om deze zomer op je huurauto te besparen

Door: BV

Wie deze zomer op zoek gaat naar een huurauto heeft alvast één goed nieuwsje te verwerken: de gekke post-covid-prijzen zijn niet meer. Op sommige plaatsen kosten huurauto’s soms weer niet eens 10 euro per dag. Wie bijvoorbeeld van 16 tot 23 juni een huurwagen zoekt op de luchthaven van Malaga, heeft er momenteel (bij het opstellen van dit artikel) een Opel Corsa voor niet eens 45 euro. Dat is niet eens 7 euro per dag. En hier zijn vijf tips van de Auto55-redactie om zo voordelig mogelijk een auto te huren.

1) Boeken met prijsgarantie

Net als bijvoorbeeld de prijzen van vliegtickets, zijn de tarieven bij veel huurbedrijven dynamisch. Dat wil zeggen dat ze afhankelijk van beschikbaarheid en populariteit stijgen of dalen. Veel verhuurwebsites die aanbod van verschillende aanbieders groeperen, geven een laagste prijsgarantie. Als je niet zeker bent van een scherpe prijs loont het de moeite om je auto achteraf periodiek nog eens op te zoeken. Vind je hem later aan een goedkoper tarief dan kan je je laagste prijsgarantie gebruiken om het verschil terug te krijgen.

2) Boeken en annuleren

Beschouw het als een variatie op het voorgaande. Of als een manier om jezelf een prijsgarantie te geven. Nogal wat autoverhuurbedrijven laten immers toe dat je een auto tot kort (kijk bij de voorwaarden van je specifieke verhuurder) voor vertrek gratis annuleert. Ook daar kan je achteraf blijven vergelijken. Vind je een beter aanbod, dan boek je een nieuwe auto en annuleer je je eerdere reservatie. Dat is ook een prima optie voor wie tegelijk zeker wil zijn van z’n huurauto (vroeg boeken) en van een scherpe prijs (achteraf herboeken en annuleren).

3) Betaal niet extra voor een specifiek merk en model

Iedereen heeft voorkeuren: rij je liever met een Volkswagen Golf dan met een Renault Mégane? Dan betaal je daarvoor misschien graag een paar euro per dag extra. Ga je online reserveren dan zie je ook al die verschillende modellen staan. Het is een handig trucje van de verhuursector. Alleen: het merk en type van je keuze zijn bijna nooit gegarandeerd. Sta je met je (digitale) voucher aan de balie, dan kijkt de verhuurder meestal wat hij op dat moment binnen de door jou gekozen categorie (kleine auto, middelgrote auto, compacte SUV, minibus, etc…) ter beschikking heeft. Niet zelden kan je dan nog kiezen. En indien niet: dan krijg je gewoon wat er staat. Bijbetalen voor iets wat niet gegarandeerd is, heeft weinig zin. Je kan binnen je categorie beter de goedkoopste auto kiezen want autoverhuurders houden er zelden rekening mee.

4) Opletten met verzekeringen

Autoverhuurders doen graag aan ‘upselling’. Het verzekeringspakket is dé geliefkoosde manier om je een hogere prijs aan te rekenen. Wanneer je huurwagen écht goedkoop is, zoals in het voorbeeld in deze inleiding, kan de kost van de extra verzekering net zo hoog zijn als de feitelijke huurprijs. De Corsa mét volledige afdekking van de kosten, tikte bij de steekproef af op meer dan 100 euro voor dezelfde periode. Die extra gemoedsrust kan je dat waard zijn - dat is een persoonlijke overweging. Vraag echter altijd hoe hoog het risico precies is. Veel autoverhuurders overdrijven de risico’s waaraan je je blootstelt. Soms is het slechts enkele honderden euro’s. En kijk ook even na of je creditcard geen risicoverzekering voor huurwagens omvat. Bij sommige creditkaarten is dat het geval - als je ze uiteraard gebruikt om het volledige bedrag van de verhuring te betalen. Sterker nog: in sommige gevallen is een creditcard mét dekking (waar ook nog andere verzekeringsformules bijhoren) voor een jaar goedkoper dan de extra verzekering op je huurauto. En als je dan toch bezig bent: je hebt misschien ook een reisverzekering waar bijstand bij pech of een ongeval in zit. Kijk op z’n minst na of je nergens dubbel voor betaalt.

5) Dek je in tegen kosten achteraf

Een autoverhuurder kan je niet alleen een verhuurtarief en een verzekering aanrekenen. Wanneer je geen volledige dekking nam (zie hierboven), kan hij achteraf ook schade in rekenen brengen. En het zou de eerste keer niet zijn dat daarbij wat mis loopt. Sterker nog, van sommige verhuurders gaat het gerucht dat ze dat ze schade aanrekenen als een sport beschouwen. Daarom twee tips: neem de tijd om zowel bij het afhalen als bij het afleveren het voertuig aan alle kanten te fotograferen. Dat mag gerust terwijl een medewerker van het verhuurbedrijf je dat ziet doen. Dat geeft het signaal dat je weet wat je doet. Neem ook een voor- en na-foto van de indicator van het brandstofpeil of de batterijlading. Zo heb je iets om op terug te vallen wanneer er schade wordt vastgesteld of er brandstof wordt aangerekend. Om dezelfde reden hou je ook best (een foto van) je laatste tankbonnetje bij.