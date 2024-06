Honda, Mazda,… deze Japanse automerken sjoemel(d)en erop los

Door: BV

Dat er de afgelopen decennia flink wat afgesjoemeld werd in de autosector, daar twijfelt niemand nog aan. Sinds Volkswagen - wellicht de grootste zondaar van allemaal - tegen de lamp liep met massale uitstootfraude, kwamen nog veel onregelmatigheden aan het licht. Nog lang niet alle onderzoeken zijn afgerond. De lijst met automerken die op één of andere manier een loopje namen met regels en richtlijnen wordt nog steeds langer. Uit groot onderzoek in Japan blijkt dat er ook met enkele Toyota’s, één enkele Suzuki en een hele hoop Mazda’s en Honda’s iets mis liep. Er is vals gespeeld met de typegoedkeuring van die modellen.

Bij het ene merk al wat meer dan bij het andere.

Bij Suzuki werden de prestaties van de remmen te optimistisch ingeschat, maar alleen bij de bedrijfswagenversie van de Alto. Niet relevant voor Europa. Toyota heeft één model dat we ook in Europa kennen - de Yaris Cross. Daar gebruikte het merk te optimistische gegevens om de veiligheidsvoorzieningen te homologeren. Voor Europa evenmin belangrijk - hier worden crashtesten door de EuroNCAP opnieuw gedaan en er werden geen afwijkingen vastgesteld.

Luid of te vervuilend?

Al heel wat kwalijker wordt het bij Mazda. Dat moest toegeven dat het de motorsturing van de MX-5 RF Roadster en de Mazda 2 herschreven had in functie van een uitstootmeting. Een scenario dat verdacht veel lijkt op wat Volkswagen deed. Zuivere fraude dus.. Daarnaast gebruikte het ook valse gegevens voor het homologeren van enkele modellen, waarvan de Mazda 6 de enige is die ook in Europa geleverd werd.

Bij Honda bleken zo maar eventjes 22 verschillende modellen te luid te zijn, waarop het merk dan maar gegevens vervalste. Dat was onder meer het geval voor de Jazz (in Japan heet die Fit), Shuttle, CR-Z, Legend, Accord, Insight, CR-V, Odyssey en de NSX. Maar Honda heeft geluk - alle betrokken auto’s zijn inmiddels niet meer in productie. Het ziet er niet naar uit dat het bedrijf verdere verantwoording zal moeten afleggen. De moraal van het verhaal? Sjoemelen loont.