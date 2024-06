Renault gaat brandstofmotoren bouwen met Chinese moederbedrijf van Volvo

Door: BV

Als je er de communicatie van bijvoorbeeld Volvo, Polestar, Smart of Lotus op naleest, dan versta je daaruit dat je wel gek moet zijn om nog auto’s met een verbrandingsmotor te overwegen. Al die merken maken inmiddels deel uit van het gigantische Chinese concern Geely. Dat lijkt van elektrificatie een speerpunt te willen maken. Zelfs Volvo, de meest traditionele autobouwer uit het lijstje, zal over zes jaar helemaal elektrische zijn. Van dieselmotoren namen ze er al afscheid.

Investeren in nieuwe verbrandingsmotoren

Toch stapt het machtige Geely nu in een joint-venture met Renault. Het doel: nieuwe verbrandingsmotoren ontwikkelen. Het nieuwe bedrijf kreeg de eerder opmerkelijke naam Horse Powertrains. De Fransen en Chinezen hebben elk vijftig procent in handen. De nieuwe onderneming zal eveneens nieuwe versnellingsbakken en werken aan de compatibiliteit met alternatieve brandstoffen. Het is een gigantisch bedrijf dat 17 fabrieken en 19.000 werknemers zal tellen.

Aan klanten heeft Horse Powertrains geen gebrek. De motoren alvast zullen geleverd worden aan Volvo, Renault, Geely, Nissan, Mitsubishi en het Maleisische Proton - waar Geely inmiddels ook de plak zwaait. Maar Horse Powertrains wil ook motoren maken voor merken die buiten de groep vallen.