Amerika zegt massaal ‘nee’ tegen elektrische Volvo, koopt S60 in de plaats

Door: BV

Nog minder dan zes jaar en Volvo wil alleen nog elektrische auto’s produceren. Terwijl heel wat andere automerken hun elektrische plannen nuanceren, blijft Volvo vasthouden aan dat doel. In 2030 loopt de laatste Volvo op benzine van band. De nieuwe Volvo EX30 kon in elk geval op veel aandacht rekenen uit de Europese arena. Maar de wereld is natuurlijk wat groter dan Europa alleen. En daar… lijkt de consument z’n middelvinger op te steken naar elektrische Volvo’s.

Amerika vindt S60 op benzine wel leuk

In mei van vorig jaar verkocht Volvo in de VS 832 exemplaren van de elektrische C40. Over de eerste vijf maanden van het jaar waren dat er 2901. Vandaag zijn die cijfers spectaculair teruggevallen: vorige maand zijn er nog amper 91 C40 aan de man gebracht. Tijdens de eerste vijf maanden waren het er 491. Een spectaculaire terugval van respectievelijk 89 en 83 procent.

“ De trend is erg vervelend voor Volvo ”

Maar het is niet zo dat er geen Volvo’s aan de man gebracht worden. De S60 met benzinemotor verkoopt er immers steeds vlotter. Vorig jaar in mei vonden er 358 exemplaren een klant. Dit jaar waren dat er in dezelfde maand alleen al 1365. Een stijging van 283 procent. De trend tekent zich ook af bij de cijfers van de eerste vijf maanden: in 2023 verkocht Volvo 2192 S60. In 2024 waren dat er 7781. Dat is 255 procent meer.

Voor de VS is de moraal van het verhaal (voorlopig althans) dat er meer potentieel zit in de benzines dan in de elektrische auto’s. De trend is op z'n zachtst gezegd erg vervelend voor Volvo. Dat wil de S60 immers het nekschot geven. In ons land is bijvoorbeeld al niet meer mogelijk om nog een nieuwe S60 te bestellen.