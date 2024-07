Autosalon van Brussel 2025 in februari, dan januari en nu weer onzeker?

Door: BV

Afgelopen week uitgebreid in de pers: België krijgt volgend jaar niet alleen terug een traditioneel autosalon: het zal zelfs weer gewoon in januari plaatsvinden. Eerder werd aangekondigd dat de beurs verschoof naar een moment in februari - een maand later. Het zou samen met Batibouw plaatsvinden in de Heizelpaleizen, daar waar ze al decennia doorgaat. Er werd zelfs gesproken over een combiticket.

Wel januari, niet januari

Dat het aanvankelijk niét in januari zou gebeuren, had alles te maken met een rivaliserende beurs van organisator 402 Automotive. Die sprong begin dit jaar in de leemte die het Autosalon achterliet. Iets wat eigenlijk alleen mogelijk was door de onhandige - zeg maar onprofessionele - aanpak van de koepelfederatie van auto-invoerders Febiac, van oudsher de organisator van het Autosalon. Febiac gooide immers wel erg vroeg de handdoek in de ring toen invoerder D’Ieteren (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Porsche…) voor de zomer van 2023 al besloot in januari 2024 niet aan een autosalon deel te nemen.

402 Automotive organiseerde in januari een alternatief voor het Autosalon van Brussel. De automerken stuurden massaal hun kat, maar de bezoekers kwamen toch. Met meer dan 100.000 waren ze. Ze kregen oldtimers, showauto’s, tuning en influencers te zien. Na dat succes nam 402 Automotive meteen een optie op de heizelpaleizen in januari voor de komende jaren.

Optie rivaliserende organisator nog altijd geldig

Die optie zat Febiac, dat inmiddels weer wél een echt autosalon wilde organiseren, in de weg. Vandaar: februari. Tot deze week de bevestiging binnen viel dat de beurs toch kon plaatsvinden in januari. Geen combiticket met Batibouw dus. Alleen: bij 402 Automotive laten ze inmiddels weten dat ze die optie in januari nog steeds hebben en dat Febiac dus (nog) niks te claimen heeft.

De organisator van het alternatieve salon bekijkt naar eigen zeggen nog waar, onder welke naam én wanneer het de tweede editie zal organiseren. Ze erkent dat twee autobeurzen op de dezelfde plaats over een tijdspanne van een maand geen ideale situatie is. Misschien maakt 402 Automotive wel plaats - maar zeker is dat nog niet. De communicatie van Febiac is dus voorbarig en op z’n zachts gezegd ' onprofessioneel'.

Andere aanpak organisatie autosalon en dat voel je

De jongste jaren veranderde er heel wat aan de organisatie van het Autosalon. De organisatie werd uitbesteed aan en extern bureau, terwijl Febiac daar voorheen een eigen team voor had. Tegelijk lijkt het alsof marketing de bovenhand kreeg in de aanpak. In 2023 leidde dat onder meer tot dubieuze mediadeals in de marge van het salon en zelfs het verkeerdelijk uitroepen van de 100ste editie van het autosalon - in realiteit ging het slechts om de 99ste uitgave. Belangrijker voor de bezoeker: op de laatste editie kozen de meeste standhouders resoluut voor het tentoonstellen van elektrische en plug-in hybride modellen. Auto’s waar de particulier géén boodschap aan had. Saillant detail: de populairste auto van het land - een benzine - was er zelfs niet te bespeuren. Op sociale media leverde dat alvast veel kritiek op. Het autosalon 2023 was een teleurstelling. Of die aanpak straks verandert, is nog niet duidelijk. Er mag eerst zekerheid komen over de datum. Organisator Febiac was onbereikbaar voor commentaar.