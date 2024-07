Onderzoek: nieuwe auto’s nog nooit slechter: deze gekende merken én elektrische auto’s zijn ‘te mijden’

Door: BV

Het is niet goed gesteld met de kwaliteit van nieuwe auto’s. Sterker nog: ze was de afgelopen veertig jaar nog nooit slechter. Dat blijkt uit een grootschalige ondervraging van onderzoeksinstituut J.D. Power. De studie focust zich op de Amerikaanse markt, maar wordt gezien als een graadmeter voor de kwaliteit van nieuwe auto’s wereldwijd. Over elektrische auto’s, draadloze updates, software en ergonomie komt het alleszins tot opvallende conclusies.

Nieuwe auto’s waren nog nooit zo slecht

Wat wil dat zeggen, dat nieuwe auto’s nog nooit zo slecht waren? Wel, de studie is de ‘Initial Quality Study’ van J.D. Power. Die wordt al 38 jaar uitgevoerd en kijkt niet alleen naar pannes met nieuwe auto’s (de eerste drie maanden), maar ook naar wat voor ergernis zorgt, slecht werkt en hoe vaak je met zo’n nieuwe auto naar de garage moet. Vandaar ‘initiële kwaliteit’. In het totaal werden van 99.000 nieuwe auto’s meer dan 220 datapunten bekeken in negen categorieën. Ze worden opgeteld in ‘problemen per 100 auto’s’. Hoe lager de score, hoe beter een merk.

Vandaag zijn er met nieuwe auto’s gemiddeld 195 problemen per 100 auto’s. Dat cijfer was nog nooit hoger. En ook de evolutie baart zorgen. In 2022, 2023 en nu ook weer in 2024 werd het record telkens bijgesteld. Op vier jaar tijd ging de kwaliteit van nieuwe auto’s liefst 33 punten achteruit. Zo’n dramatische achteruitgang werd nog nooit eerder vastgesteld.

Wat loopt er dan allemaal mis?

“ Volkswagen, Audi en Volvo verdienen het label 'te mijden' ”

Waar klanten van nieuwe auto’s tevreden over zijn, is makkelijk in kaart te brengen. Het is een korte lijst. ““mensen zijn nu in het algemeen tevreden over achteruitrijcamera’s”, concludeert J.D. Power. Maar aan de andere zijde van de tabel staat veel. Zéér veel. Om te beginnen heeft het onderzoeksinstituut geen goed woord over voor de talloze veiligheidssnufjes. In de VS zijn die veelal nog niet verplicht, maar in Europa wel. “Ze irriteren de bestuurder met een niet aflatende stroom onnauwkeurige en nutteloze alarmen”. Daarnaast blijkt het koppelen van een telefoon - wat de helft van de autokopers dagelijks doet - nog steeds problemen te geven. Muziekstreaming, telefonie en navigatie lopen vaak mis. Het is nochtans verre van een nieuwe functie. Daarnaast weet J.D. Power ook dat nieuwe auto’s stinken. “Dit onderdeel ging het meeste achteruit in vergelijking met 2023”.

Deze besparingsmaatregel is uit de hand gelopen

Software is een beetje een rode draad door de lijst met problemen en ergernissen. Zo blijken automerken die de voordelen van draadloze updates prediken, vaak onderaan de lijst te eindigen. Die manier van werken blijkt in de praktijk toch vooral een excuus om een minderwaardig product af te leveren onder het motto ‘we lossen het achteraf wel op’.

Het weglaten van echte knoppen voor cruciale functies zoals verluchting, het instellen van de spiegels en zelfs het openen van het handschoenvakje is ook een constante bron van ergernis. Die besparingsmaatregel is volgens J.D. Power ‘helemaal uit de hand gelopen’.

Drie keer vaker naar de garage

“ Drie keer vaker naar garage met een elektrische auto ”

Het onderzoek haalt ook de bewering dat elektrische auto’s betrouwbaarder zijn onderuit. Uit nieuw geïntegreerde gegevens met het aantal garagebezoeken blijkt immers dat elektrische auto’s en plug-in hybrides tijdens de eerste 90 dagen drie keer zo vaak naar de garage moeten als conventioneel aangedreven voertuigen. Met benzine- en dieselwagens zijn er gemiddeld 180 problemen per 100 auto’s, bij elektrische zijn dat er 266. “Voorstanders van elektrische auto’s zeggen vaak dat die voertuigen betrouwbaarder zijn en minder herstellingen nodig hebben omdat ze veel minder onderdelen hebben. Maar uit nieuw geïntegreerde herstelgegevens blijkt dat eigenaars net vaker problemen hebben die ernstig genoeg zijn om mee naar de garage te gaan”. Dat zegt Frank Hanley, senior director of auto benchmarking bij J.D. Power daarover.

Deze populaire merken doen het niet goed

Helemaal voor- én helemaal achteraan de normale rangschikking (daarover straks meer) vinden we een Amerikaans merk dat niet officieel in Europa wordt ingevoerd. Het eerste is RAM, met de beste score van 149, het tweede is Dodge dat met 301 achteraan bengelt. Voor de Europese consument van tel: Hyundai, Kia, Nissan, Porsche en Lexus scoren allemaal erg goed. Daar staat tegenover dat bij ons populaire merken als Volkswagen (241), Audi (242) en Volvo (242) al enkele jaren consequent helemaal onderaan te vinden zijn. Merken die het label ‘te mijden’ verdienen. De volledige tabel staat onderaan dit artikel.

Tesla en Polestar nog slechter

Een handvol merken - het Amerikaanse EV-merk Rivian, Tesla en Polestar - krijgt een aparte status. Dat is omdat ze niet aan alle criteria van de studie voldoen, bijvoorbeeld omdat het merk zelf geen gegevens wil delen. Maar J.D. Power denkt wel over voldoende data te beschikken om ze een score toe te kennen. Het is niks om vrolijk van te worden. Rivian en Tesla stranden allebei op 266 problemen. Polestar wordt, niet voor het eerst, weer de hekkensluiter en doet met een monsterscore van 316 zelfs nog wat minder goed dan tijdens de vorige bevraging.