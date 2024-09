Voor 200.000 euro geeft Land Rover je een oude Defender met een nieuwe V8

Door: BV

Land Rover krijgt maar niet genoeg van de ‘oude’ Defender. Zoals het ook in het verleden al eens deed, brengt het bedrijf nog een reeks 'nieuwe oude Defenders' op de markt. Ze nemen de Defender die officieel al in 2016 uit productie ging als basis.

Defender V8

De Britten gooien de 2,2 liter dieselmotor uit het frame en lepelen er een 400pk sterke atmosferische V8 in. Die wordt gekoppeld aan een ZF-achttrapsautomaat. Zowel de korte ’90’ als de langere ‘110’ zijn beschikbaar. Het uiterlijk en de aankleding heeft de klant grotendeels zelf in de hand. Hij kan gaan voor een meer bescheiden klassieke look of een modernere livrei met bijvoorbeeld 18-duims velgen. Eigenlijk kan je zo ongeveer alles vragen, als je tenminste bereid bent er je beurs voor open te trekken.

Land Rover beweert dat de auto modernere elektronica krijgt (dat is een 3,5” groot informatiedisplay) en ook een opgewaardeerd onderstel krijgt.

Occasie kopen?

Maar hoe geraakt Land Rover vandaag aan al die ‘oude’ Defenders? Wel, door ze gewoon op de occasiemarkt te kopen. Dat is al een beetje een probleem, want daar lijken oude Defenders alleen maar duurder te worden. In theorie worden die gebruikte Defenders helemaal vernieuwd. We zeggen ‘in theorie’ omdat het gerucht gaat dat Land Rover bij vorige edities niet altijd even nauwkeurig tewerk ging. In het licht van de prijs zou zoiets uiteraard onvergeeflijk zijn. Voor minder dan 200.000 euro kan je ze niet op de kop tikken.