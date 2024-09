Definitief: Audi Brussel gaat dicht

Door: BV

De Audi-fabriek in Brussel gaat dicht. De directie bevestigde dat deze week op een ondernemingsraad in zoveel woorden. De faciliteit krijgt geen nieuw model meer toegewezen. De aankondiging komt niet als een verrassing - auto55.be kopte in juli al onomwonden dat de fabriek zo snel mogelijk zou sluiten.

De elektrische Audi Q8 die in Brussel van de band loopt is geen succesmodel. Een opvolger staat nog wel op de planning, maar die zal overzees geproduceerd worden. Audi Brussel, dat drieduizend mensen tewerk stelt, moest dus op zoek naar een nieuw model om te produceren. Dat komt er niet, laat de directie nu weten. Daarmee is het einde van de productie van Audi in Brussel en feit en valt wellicht ook het doek voor de fabriek. Enkel een investeerder of overnemer (een ander automerk) of alternatieve fabricatie (zoals accupakketten voor elektrische auto’s) kunnen nu nog tewerkstelling redden. Maar heel waarschijnlijk is geen van beide pistes.

Overcapaciteit... zogezegd

Audi en de Volkswagen-groep kampen zogezegd met overcapaciteit. Een stelling die veel kritiek uitlokt. Zo zou de groep zich té enthousiast op elektrische auto’s hebben gegooid, terwijl inmiddels blijkt dat hybride- en plug-in hybridevoertuigen op meer bijval van de Europese klant kunnen rekenen. Ook onmiskenbaar: terwijl Audi en Volkswagen een overcapaciteit claimen, verhuizen ze systematisch meer productie naar faciliteiten buiten Europa.